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«Темпы очень высоки»: экс-главком ВКС РФ рассказал о процессе создания ПАК ДА

Вадим Синицын
22:01 26.12.2018
ПАК ДА – новый шаг в создании стратегических и дальних бомбардировщиков. Будущий самолет уже имеет тактико-технические характеристики и макет, созданный в конструкторском бюро.
«Темпы очень высоки»: экс-главком ВКС РФ рассказал о процессе создания ПАК ДА
Фото: Максим Блинов, РИА Новости

Перспективный авиационный комплекс дальней авиации (ПАК ДА) будет принят на вооружение нескоро, однако уже можно заявить, что темпы его создания крайне высоки. Об этом заявил бывший главком ВКС РФ и председатель комитета Софера Федерации по обороне Виктор Бондарев.

Как отметил Бондарев, ПАК ДА – новый шаг в создании стратегических и дальних бомбардировщиков. Будущий самолет уже имеет тактико-технические характеристики и макет, созданный в конструкторском бюро.

«Он станет синтезом всего самого лучшего, что есть сегодня в ТУ-22М3, Ту-160 и Ту-95МС. Характеристики и особенности его находятся под строжайшим секретом — это даже не научная, а общегосударственная тайна», - сказал председатель комитета Совфеда по обороне и безопасности в интервью ТАСС.

Бондарев напомнил, что речь идет не о вопросе ближайшей перспективы, поскольку принятие на вооружение ПАК ДА намечено на период с 2025 по 2028 год. Однако темпы создания новейшего самолета на данный момент очень впечатляют.

В ходе той же беседы представитель Совета Федерации рассказали о влиянии американских санкций на продажи российской техники в зарубежные страны. Бондарев отметил, что отрасль живет в этих условиях уже пятый год и давно адаптировалась, так что не стоит ожидать, будто в следующем году санкции повлекут за собой какие-то значительные потрясения.

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