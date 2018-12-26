«Лакмусовая бумага»: Бондарев рассказал, как санкции повлияли на российский ОПК

Санкции США не повлекут за собой в следующем году сколь-нибудь серьезных потрясений для продаж российской «оборонки». Об этом заявил бывший главнокомандующий ВКС РФ и председатель комитета Совета Федерации по обороне Виктор Бондарев.

Отвечая на вопрос о возможном «санкционном» спаде прибыли за счет продаж продукции ОПК в зарубежные страны, Бондарев отметил, что ничего принципиального нового в этих рисках нет. Бывший главком ВКС РФ подчеркнул, что российский ОПК живет в условиях этих рисков уже пятый год, а значит, научился с ними существовать.

«Санкции, можно сказать, вошли в привычку. Мы выработали против них иммунитет, уже адаптировали к этому новому режиму нашу экономику. Поэтому в следующем году никаких потрясений они не повлекут», - рассказал Бондарев в интервью ТАСС.

Кроме того, председатель комитета по обороне напомнил о положительной стороне американских санкций для России. В условиях противостояния ограничения со стороны США служат своеобразным фильтром, лакмусовой бумажкой. Готовность сотрудничать с Россией вне зависимости от окриков из США является тестом на политический суверенитет. Это помогает России определять настоящих партнеров.

«Если какое-то государство даже под угрозой ощутить санкции на себе все равно продолжает сотрудничать с Россией, значит этот партнер в нас по-настоящему заинтересован, значит с ним можно иметь дело в долгосрочной перспективе», - отметил бывший главком ВКС РФ.

Бондарев также добавил, что фрагментарное сотрудничество по ситуации также имеет место быть. Однако в России внимательно следят за поведением других стран в зависимости от западного давления на них. За этими наблюдениями не следует разрыв контактов, однако обязательно следуют определенные выводы.