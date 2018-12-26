Опубликована полная версия видео пуска ракеты комплекса «Авангард»

В ходе испытаний все тактико-технические данные системы были подтверждены, ракета успешно поразила условную цель на полигоне Кура в Камчатском крае в назначенное время.

Пуск прошел в присутствии Верховного Главнокомандующего ВС РФ и президента страны Владимира Путина.

После окончания испытаний, Путин поблагодарил поблагодарил за отлично проведенную работу как создателей «Авангарда», так и участников испытаний и непосредственно Министерство обороны России.

Впервые комплекс «Авангард» был представлен президентом в ходе его послания федеральному собранию в марте текущего года.

Оружие представляет собой крылатый блок, который, стартуя с помощью баллистической ракеты, идет к цели в плотных слоях атмосферы со скоростью, превышающей скорость звука примерно в 20 раз.