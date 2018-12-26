Опубликовано видео испытательного пуска ракеты комплекса «Авангард»

Минобороны России опубликовало видео успешного испытательного пуска ракеты комплекса «Авангард» с гиперзвуковым планирующим крылатым боевым блоком. Пуск был осуществлен в присутствии президента России Владимира Путина.

Осуществлял пуск ракеты расчет соединения РВСН из позиционного района Домбаровский. В ходе испытаний все тактико-технические данные системы были подтверждены, ракета успешно поразила условную цель на полигоне Кура в Камчатском крае в назначенное время.

Во время полета на гиперзвуковой скорости боевой блок совершил вертикальное и горизонтальное управляемое маневрирование, сообщили в пресс-службе Кремля.

Глава государства поблагодарил за отлично проведенную работу как создателей «Авангарда», так и участников испытаний и непосредственно Министерство обороны России.

Позже президент России встретился с членами правительства, где назвал успешный пуск «Авангарда» большим событием не только в истории Вооруженных Сил РФ, но и всей страны.

«У России появился новый вид стратегического оружия», - отметил он.

Кроме того, Путин сообщил, что на вооружение «Авангард» поступит уже в 2019 году, а в РВСН будет развернут первый полк с данной системой.