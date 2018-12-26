Самолет ДРЛО А-100 «Премьер» совершил второй испытательный полет

Самолет радиолокационного дозора А-100 «Премьер» совершил второй полет в рамках испытаний. Об этом сообщает пресс-служба холдинга «Росэлектроника».

«Самолет продемонстрировал штатное поведение на всех режимах полета: бортовое оборудование и система управления двигателями отработали в соответствии с заданными параметрами и готовы к проведению дальнейших этапов испытаний», - говорится в сообщении.

А-100 «Премьер» - российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления, созданный на базе Ил-76МД-90А.

Создан для обнаружения летательных аппаратов, в том числе низколетящих крылатых ракет, а также для управления силами ПВО и ВКС.

Первый полет машина совершила в ноябре текущего года.

Ранее сообщалось, что в Ульяновске к новому этапу испытаний готовится созданный на базе модифицированного Ил-76 воздушный танкер Ил-78М-90А.