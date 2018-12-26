Путин поблагодарил создателей «Авангарда» за отличную работу после успешного пуска

Президент России Владимир Путин лично присутствовал на испытаниях ракеты комплекса «Авангард», сообщает пресс-служба Кремля.

«Путин прибыл в Национальный центр управления обороной и дал команду приступить к испытаниям. Пуск был проведен боевым расчетом соединения РВСН из позиционного района Домбаровский по условной цели на полигоне Кура в Камчатском крае», - говорится в сообщении.

В сообщении пресс-службы также отмечено, что Путин поблагодарил создателей «Авангарда», Министерство обороны, участников испытаний за отлично проведенную работу.

В Кремле подчеркнули, что возможности ракеты комплекса позволяют эффективно преодолевать все существующие и перспективные системы ПРО.

Впервые «Авангард» был представлен Владимиром Путиным в ходе его послания к Федеральному собранию 1 марта 2018 года.

Позже президент подчеркнул, что в создании комплекса принимали участие десятки предприятий российского ВПК, тысячи людей.

Комплекс включает крылатый блок, который, стартуя с помощью баллистической ракеты, идет к цели в плотных слоях атмосферы со скоростью, превышающей скорость звука примерно в 20 раз.