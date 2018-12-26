Проведен успешный испытательный пуск ракеты комплекса «Авангард»

Минобороны России 26 декабря провело успешный испытательный пуск ракеты комплекса «Авангард» с гиперзвуковым планирующим крылатым боевым блоком. Об этом сообщили в Кремле.

Пуск был произведен в присутствии Верховного Главнокомандующего ВС РФ и президента страны Владимира Путина, уточнили в пресс-службе главы государства.

«Путин прибыл в Национальный центр управления обороной и дал команду приступить к испытаниям. Пуск был проведен боевым расчетом соединения РВСН из позиционного района Домбаровский по условной цели на полигоне Кура в Камчатском крае», - говорится в сообщении.

В Кремле добавили, что планирующий крылатый блок, совершая полет на гиперзвуковой скорости, совершил вертикальное и горизонтальное управляемое маневрирование, после чего условная цель на полигоне была поражена в назначенное время.