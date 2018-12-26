Третий экземпляр самолета МС-21-300 передали на летные испытания

Авиазавод «Иркут» представил третий опытный самолет МС-21-300 для летных испытаний. Об этом сообщили в пресс-службе Минпромторга РФ.

«В рамках программы проведена глубокая модернизация авиастроительных предприятий, созданы и работают новые высокотехнологичные компании, сформирована среда для развития перспективных проектов гражданской авиации», - говорится в сообщении.

К настоящему моменту самолет был переведен в летно-испытательное подразделение Иркутского авиационного завода. Первые два лайнера уже выполняют полеты по программе испытаний в Жуковском.

Помимо этого, корпорация начала сборку серийных образцов самолета МС-21.

Первый лайнер будет готов уже в конце 2019 или начале 2020 года. Он будет будет передан в эксплуатацию авиакомпании «ИрАэро».