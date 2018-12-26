Патронно-стрелковая отрасль в России будет реформирована

Госкорпорация «Ростех» на базе ЦНИИточмаш планирует со следующего года начать реформирование патронно-стрелковой отрасли. Об этом в интервью РИА Новости сообщил директор кластера обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии «Ростеха» Сергей Абрамов.

«На базе этого предприятия (ЦНИИточмаш – прим.ред.) мы разбираемся с проблемой в патронно-стрелковой отрасли», - отметил он.

Сергей Абрамов отметил, что сейчас в правительстве РФ уже приняты предварительные решения, и с их учетом, госкорпорация в следующем году планирует инициировать реформы в отрасли. Он также подчеркнул, что стрелковые и патронные рынки в связи с санкционным давлением претерпели изменения. И если раньше часть продукции покупали США и страны-сателлиты, то сейчас у предприятия «нет возможности поставлять продукцию» этим государствам. «Ростех» планирует перегруппировать активы, которые работали на обеспечение этих рынков, и тем самым создать «условия для развития стрелковой и патронной отрасли». Также предприятие ищет новые рынки сбыта.

Сергей Абрамов объяснил, что ЦНИИточмаш был выбран главным центром развития этой отрасли, поскольку исследовательский центр обладает «необходимыми научно-техническими и кадровыми ресурсами».