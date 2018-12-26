В России создается новый комплекс управляемого ракетного оружия «Булат»

Государственная корпорация Ростех разрабатывает новый комплекс управляемого ракетного вооружения «Булат». Об этом рассказал директор кластера вооружений, боеприпасов и спецхимии госкорпорации Сергей Абрамов.

Ракетный комплекс «Булат» будет установлен на боевую модель перспективной бронетехники.

Тем не менее, детали разработки держатся в секрете.

«Да, такая работа есть. Больше ничего, к сожалению, сказать не могу», - сообщил он в интервью РИА Новости.

Стоит отметить, что в 2017 году во время проведения форума «Армия-2017» был продемонстрирован макет необитаемого боевого модуля «Эпоха», который оснащен автоматической пушкой низкой баллистики ЛШО-57, пусковыми установками ПТУР «Корнет», а также управляемым ракетным комплексом «Булат».