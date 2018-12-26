Новейший БПЛА «Корсар» проходит опытную эксплуатацию в Минобороны

В Минобороны России проходит опытную эксплуатацию новейший БПЛА «Корсар». Об этом рассказал РИА Новости индустриальный директор кластера обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии корпорации «Ростех» Сергей Абрамов.

«Он находится в опытной эксплуатации в Минобороны. Какова будет его дальнейшая судьба, сейчас сказать сложно, так как все зависит от требований и пожеланий заказчика», - рассказал представитель Ростеха.

Абрамов отметил, что беспилотники - это тренд сегодняшнего и завтрашнего дня.

Он отметил, что все предприятия Ростеха работают как над созданием летательных аппаратов, так и в области полезной для них нагрузки.

По словам Абрамова, российские разработчики вошли в сферу разработки беспилотников чуть позже, чем зарубежные партнеры, в частности, США и Израиль, но в настоящее время по некоторым продуктам РФ уже не уступает самым современным зарубежным аналогам. По мнению представителя Ростеха, спустя некоторое время у России в этой области будет полный паритет с основными странами-производителями робототехники и БПЛА. В 2019 году будет очень много новых продуктов в этой сфере, добавил он.

Комплекс с БПЛА «Корсар» предназначен для разведки местности, ведения патрульных и наблюдательных полетов и выполнения аэрофотосъемки местности в зоне радиусом до 120 километров.

Беспилотник может развить скорость до 150 километров в час, его масса составляет 200 килограммов. Сейчас проводятся работы по постановке комплекса «Корсар» на серийное производство. Важной особенностью комплекса является его многофункциональность, так как, помимо военного применения, он может использоваться и для решения гражданских задач: мониторинг окружающей среды, поиск и спасение людей, контроль автодорог и объектов инфраструктуры, предупреждение лесных пожаров.