Ремонтные заводы Минобороны «Ростеху» передадут в 2019 году
Всего в стадии передачи «Ростеху» находятся несколько десятков предприятий.
Фото: Евгений Биятов, РИА новости
Передача ремонтных заводов министерства обороны «Ростеху» завершится в 2019 году. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на индустриального директора кластера обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии «Ростеха» Сергея Абрамова.
«Эта работа стартовала довольно давно, движется она, на мой взгляд, умеренными темпами, часть предприятий уже находится и работает в орбите "Ростеха"», - сказал Абрамов.
Он подчеркнул, что предприятия либо интегрируются непосредственно в состав кластера вооружений, либо в субхолдинги.
Ранее о передаче ремонтных предприятий сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу. По его словам, в «Ростех» войдет несколько десятков заводов.