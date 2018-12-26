Ремонтные заводы Минобороны «Ростеху» передадут в 2019 году

Передача ремонтных заводов министерства обороны «Ростеху» завершится в 2019 году. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на индустриального директора кластера обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии «Ростеха» Сергея Абрамова.

«Эта работа стартовала довольно давно, движется она, на мой взгляд, умеренными темпами, часть предприятий уже находится и работает в орбите "Ростеха"», - сказал Абрамов.

Он подчеркнул, что предприятия либо интегрируются непосредственно в состав кластера вооружений, либо в субхолдинги.

Ранее о передаче ремонтных предприятий сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу. По его словам, в «Ростех» войдет несколько десятков заводов.