В 2019 году появятся высокоточные пули для всех российских калибров

В 2019 году в РФ появятся высокоточные пули для стрелкового оружия по основным российским калибрам. Об этом рассказал РИА Новости индустриальный директор кластера обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии корпорации «Ростех» Сергей Абрамов.

«В следующем году у нас появятся высокоточные выстрелы для стрелкового оружия по всем основным калибрам», - заявил он.

Абрамов также рассказал, что в настоящее время идет научно-исследовательская работа по созданию 40-миллиметрового гранатометного выстрела повышенной эффективности, который будет способен осуществлять управляемый дистанционный или предконтактный подрыв у цели.

Также он рассказал, что специалистами создан проект новой ракетной РСЗО корабельного базирования. Кроме того, Абрамов сообщил, что в Ростехе идут работы по созданию нового авиационного боеприпаса.