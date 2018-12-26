В России создан проект новой РСЗО корабельного базирования

Российские специалисты создали проект новый ракетной системы залпового огня (РСЗО) корабельного базирования. Об этом сообщили в Ростехе.

«У нас есть новый проект по РСЗО корабельного базирования», - сообщил в интервью РИА Новости индустриальный директор кластера обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии Ростеха Сергей Абрамов.

Представитель Ростеха добавил, что новинки есть также и в области реактивных боеприпасов для подобных РСЗО и в сфере бомбового вооружения.

Абрамов уточнил, что имеет ввиду неуправляемый реактивный снаряд с отделяемой осколочно-фугасной головной частью, имеющий повышенную эффективность, а также неуправляемый реактивный снаряд с кассетной головной частью, содержащий кумулятивно-осколочные боевые элементы.

Помимо этого представитель Ростеха сообщил, что в корпорации ведутся работы по созданию нового авиационного боеприпаса повышенной эффективности.