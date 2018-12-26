В Ульяновске проведут первый испытательный полет топливозаправщика Ил-78М-90А

В Ульяновске проведут первый испытательный полет новейшего воздушного танкера, топливо-заправщика Ил-78М-90А.

Накануне специалисты провели перезагрузку систем и обработку тестовых программ перед полетом.

Ил-78М-90А является первым авиасудном такого типа, полностью разработанным в постсоветский период и собранным в России. Он оснащен четырьмя двигателями нового поколения с увеличенной взлетной тягой, благодаря чему танкер может взять на борт 52 тонны топлива и заправить в воздухе сразу три самолета.

В будущем новый Ил-78 должен стать основным топливозаправщиком ВКС РФ. Он обеспечит дозаправку в воздухе самолетов фронтовой авиации и судов специального назначения.

Ранее сообщалось, что топливозаправщик Ил-78М-90А прошел все наземные испытания, после чего был передан на летно-испытательную станцию ульяновского завода «Авиастар-СП».