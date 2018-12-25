Кадры празднования освобождения Алеппо от террористов

В Сирии прошли праздничные мероприятия, посвященные освобождению сирийского города Алеппо от террористов.

Взятие под контроль восточных кварталов города стало переломным моментов в войне против терроризма.

Сегодня Алеппо полностью находится под контролем правительственных войск. В праздничных мероприятиях в том числе принимали участие студенты и школьники, которые учатся в городе, который возвращается к мирной жизни.

В ранее опубликованных российским военным ведомством данных говорится, что за прошедший год правительственным войскам при поддержке российских ВКС удалось освободить 387 населенных пункта и 6700 квадратных километров территории.

Разминировано 3164 здания, 200 км дорог. Восстановлено 1000 объектов инфраструктуры, 376 школ и детсадов, 5 мостов, 1000 км дорог.

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