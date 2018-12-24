Ракету «Ангара» доработали после испытаний в ЦАГИ

Конструкция тяжелой ракеты «Ангара» была доработана после испытаний ее макета в аэродинамической трубе Центрального аэрогидродинамического института им. Н. Е. Жуковского. Об этом говорится в сообщении, размещенном в понедельник на сайте института.

«Анализ результатов показал, что ряд элементов конструкции, находящихся в зоне сильной аэродинамической интерференции блоков ракеты-носителя, подвержен опасному уровню теплового нагружения и требует тепловой защиты», - говорится в сообщении.

В сообщении подчеркнуто, что испытания проводились в большой гиперзвуковой аэродинамической трубе, а также в ударной аэродинамической трубе. Их главная цель - определение особенностей обтекания и теплообмена поверхности ракеты при выведении на гиперзвуковых режимах полета. Специалисты ЦАГИ разработали рекомендации по защите от таких нагрузок.

Ранее сообщалось, что Роскосмос планирует начать на космодроме Восточный летные испытания ракеты-носителя тяжелого класса «Ангара-А5В» повышенной грузоподъемности с водородной ступенью.