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В Минобороны доказали превосходство российского Ту-160 над американским В-1В

Алексей Савелов
09:55 23.12.2018
Российское военное ведомство сравнило российский «Белый лебедь» с американским стратегическим бомбардировщиком В-1В по ряду технических показателей и боевым возможностям.
В Минобороны доказали превосходство российского Ту-160 над американским В-1В
Фото: Минобороны РФ

В Минобороны России напомнили, что с момента своего создания Ту-160 до сих пор по многим параметрам превосходит свои западные аналоги. Об этом свидетельствует опубликованная военным ведомством инфографика.

Боевые машины в представленной инфографике сравниваются по ряду технических показателей и боевым возможностям.

В результате, российский самолет превзошел своего американского «визави» по ряду показателей: по максимальной боевой нагрузке, дальности и максимальной скорости полета и другим.

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Ту-160 - сверхзвуковой стратегический бомбардировщик-ракетоносец с изменяющейся стреловидностью крыла. Предназначен для поражения ядерным и обычным оружием наиболее важных целей в удаленных военно-географических районах и глубоком тылу. Стоит на вооружении с 1987 года. Самолет способен совершать перелет на дальность в 12300 км и развивать скорость до 2 230 км/ч. Вкупе с рабочим потолком в 16 километров это делает Ту-160 крайне сложной мишенью. Первое боевое применение получил во время операции ВКС РФ в Сирии в 2015 году.

Rockwell International B-1 Lancer - американский сверхзвуковой стратегический бомбардировщик. Стоит на вооружении ВВС США с 1985 года. Создавался в качестве носителя ядерного оружия, однако в начале 1990-х началось переоборудование самолетов B-1 для оснащения их обычными вооружениями. Активно применялся в ходе бомбардировок Югославии, а также операций США в Афганистане и Ираке.

Ранее в Минобороны РФ прокомментировали слова посла США в Колумбии Кевина Уитакера, который назвал российские Ту-160 «музейными экспонатами».

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