Российская дальняя авиация в этом году получила пять стратегических ракетоносцев

Дальняя авиация ВС РФ за год получила пять стратегических ракетоносцев. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В сообщении говорится, что в течение года в состав дальней авиации поступили четыре модернизированных самолета Ту-95МС и один самолет Ту-160.

Ту-95 создан на пике холодной войны как ответ на создание в США бомбардировщика Convair B-36. Способен нести на себе боеголовки с ядерным оружием, а также крылатые ракеты большой дальности. Экипаж - семь человек. Максимальная масса боевой нагрузки - 20 тонн. Самолет является самым скоростным в мире самолетом с винтовыми двигателями.

Ту-160 - сверхзвуковой стратегический бомбардировщик-ракетоносец с изменяющейся стреловидностью крыла. Предназначен для поражения ядерным и обычным оружием наиболее важных целей в удаленных военно-географических районах и глубоком тылу.

Этот стратегический бомбардировщик-ракетоносец способен нести на борту до 12 ракет с ядерной боеголовкой. Дальность действия этих ракет – до 3500 км, а значит, ему не нужно заходить в зону действия ПРО, чтобы нанести удар.

Оба стратегических ракетоносца были задействованы во время операции ВС РФ в Сирии, где впервые получили боевое крещение.

Ранее в Минобороны рассказали о количестве налета экипажей в уходящем году.