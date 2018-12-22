Определена дата первого полета транспортного самолета Ил-112В

Первый полет военно-транспортного самолета Ил-112В состоится до февраля 2019 года. Об этом сообщил замминистра обороны России Алексей Криворучко во время посещения Воронежского акционерного самолетостроительного общества (ВАСО).

«В ближайшее время техника подобного класса будет выходить из эксплуатации в связи с истечением ресурса. Поэтому мы ждем этот самолет, надеюсь, через месяц будет первый полет», - сказал Криворучко.

Минобороны России планирует закупить еще два транспортника для испытаний.

«Мы решили подождать первого полета этой машины и после этого уже обсуждать контракт на первые две машины, которые также будут подключены к испытаниям», - сказал Криворучко.

Криворучко отметил, что серийные поставки Ил-112В начнутся только после выполнения всех требований Минобороны.

Ил-112В - первый военно-транспортный самолет, разработанный в России с нуля в постсоветский период. Самолет должен заменить устаревающий парк Ан-26.

Первый самолет Ил-112В (0101) передан на летно-испытательную станцию ПАО «ВАСО». На самолете проводится комплекс аэродромных отработок, по итогам которых будет дано заключение о готовности Ил-112В к первому полету.

Ранее сообщалось, что автопоезд доставил часть самолета Ил-112В на испытания в Подмосковье. Секции крыла второго опытного образца самолета перевезли из Воронежа в Центральный аэрогидродинамический институт в подмосковный Жуковский.