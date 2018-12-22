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Минобороны заключило первый контракт на поставку единой системы управления войсками

Ян Брацкий
13:09 22.12.2018
Единая автоматизированная система управления позволит сократить время управления подчиненными подразделениями ВС РФ.
Минобороны заключило первый контракт на поставку единой системы управления войсками
Фото: ТРК Звезда, Алексей Иванов

Минобороны заключило первый долгосрочный контракт на поставку единой системы управления войсками. Об этом рассказал заместитель министра обороны России Алексей Криворучко во время посещения воронежского концерна «Созвездие».

«Мы подписали очень большой и важный контракт. Должен отметить, что контрактов на подобные системы в истории министерства обороны еще не заключалось», - сказал Криворучко на торжественной церемонии подписания контракта.

По словам замминистра, для предприятия это не только перспектива, но и большая ответственность.

«Эта работа будет находиться на особом контроле. Коллег прошу выполнять все взятые на себя обязательства. Спрос будет серьезный, поэтому надеюсь, что все сроки будут выдержаны, контракт - выполнен в срок», - подчеркнул замглавы оборонного ведомства.

Руководитель предприятия заверил замминистра обороны в том, что концерн исполнит возложенные на него обязательства в срок и с должным качеством. Документы подписаны до 2027 года.

Согласно контракту «Созвездие» берет на себя обязательства по полному сопровождению жизненного цикла изделий.

Единая автоматизированная система управления позволит сократить время управления подчиненными подразделениями, а также обеспечить их работу в условиях преднамеренных помех.

По итогам визита, в ходе которого Алексей Криворучко ознакомился с продукцией предприятия, было проведено рабочее совещание, посвященное вопросам выполнения гособоронзаказа.

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