Минобороны заключит долгосрочный контракт на поставку новейших ЗРК «Тор»

Минобороны готовит большой контракт на поставку модернизированных зенитно-ракетных комплексов «Тор», в том числе изготовленных специально для службы в Арктическом регионе. Об этом заявил сегодня замглавы ведомства Алексей Криворучко во время визита в Ижевск. В ходе него он побывал на заводе «Купол», а также на предприятии концерна «Калашников».

«Безусловно, "Торы" модернизируются, в том числе с учетом сирийского опыта, становятся все лучше и лучше, и в следующем году мы подпишем очень большой контракт на поставки вплоть до 2027 года», - сказал Криворучко.

На предприятии также выпускается арктическая версия ЗРК, созданная да базе двухзвенного снегоболотохода.

Замминистра заявил, что новейшие автоматы АК-12 начали поступать в Вооруженные Силы РФ. По его словам, первая партия стала крупнейшей за последние десятилетия.

Ранее в эксклюзивном интервью телеканалу «Звезда» Криворучко сообщил о том, что в следующем году начнутся испытания тяжелого ударного беспилотника «Охотник».

«Тор-М2» - всепогодный тактический зенитный ракетный комплекс (ЗРК), предназначенный для решения задач противовоздушной и противоракетной обороны на уровне дивизионного звена.

Основная задача - прикрытие административных, экономических и военных субъектов от ударов противорадиолокационных и крылатых ракет, беспилотников, планирующих авиабомб, самолетов и вертолетов, в том числе выполненных по технологии «стелс». Комплекс может работать как в ручном, так и в автоматическом режиме.