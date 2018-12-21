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Начались ходовые испытания фрегата «Адмирал Касатонов»

Павел Настин
16:17 21.12.2018
Сдаточная команда, в которую вошли судостроители, представители подрядных организаций и военной приемки, испытает в различных ходовых режимах работу систем и устройств корабля.
Начались ходовые испытания фрегата «Адмирал Касатонов»
Фото: МО РФ

Головной фрегат проекта 22350 «Адмирал флота Касатонов» вышел на первый этап заводских ходовых испытаний, который продлится до Нового года.

За это время сдаточная команда, в которую вошли судостроители, представители подрядных организаций и военной приемки, испытает в различных ходовых режимах работу систем и устройств корабля.

В частности, будет проверена работа главной энергетической установки, рулевого и якорного устройств, навигационного оборудования и средств связи.

Также сдатчики опробуют системы жизнеобеспечения, в том числе системы вентиляции, кондиционирования воздуха, пресной, забортной и сточных вод. На испытаниях протестируют и мореходные качества фрегата и обкатают все механизмы.

«Адмирал Касатонов» должен быть передан Военно-Морскому Флоту до конца 2019 года.

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