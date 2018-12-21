В Минобороны РФ оценили объем первой поставки автоматов АК-12 в войска

Поставка первой партии серийных автоматов АК-12 в количестве 2,5 тысячи единиц стала первой массовой закупкой новых автоматов за последние 30 лет. Об этом сообщил заместитель министра обороны России Алексей Криворучко.

«Почти тридцать лет не было закупок новых автоматов, поэтому перспектива у новых автоматов есть, есть необходимость обновления. Эта работа была спланирована несколько лет назад, сейчас она выходит на производственный уровень», - заявил Криворучко при посещении предприятий концерна «Калашников».

Он добавил, что делегация Минобороны убедилась в готовности концерна к серийному производству нового автомата.

«На мой взгляд, предприятие полностью готово, вся подготовка здесь проведена, и первая отгрузка это только подтверждает. Поэтому серийное производство, можно считать, налажено», - сказал Криворучко.

По его словам, программа перевооружения в дальнейшем предусматривает кратное увеличение объема поставки новых автоматов.