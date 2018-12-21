Ракетой «Протон» на орбиту выведен новый военный спутник

Ракетой-носителем «Протон-М» был выведен на орбиту новый космический аппарат в интересах российского военного ведомства, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

«Стартовавшая сегодня, 21 декабря, в 03:20 по московскому времени с космодрома Байконур ракета-носитель тяжелого класса "Протон-М" в установленное время успешно вывела на расчетную орбиту космический аппарат в интересах Минобороны России», - говорится в сообщении.

Ракета-носитель «Протон» - тяжелая ракета-носитель, способная выводить на орбиту до 3,3 тонн грузов.

Ранее спускаемый аппарат космического корабля «Союз МС-09», на борту которого находились три члена экипажа Международной космической станции, совершил посадку в 147 километрах юго-восточнее города Жезкаган в Казахстане.