Потомок Ту-144: стало известно, когда авиакомпании РФ получат сверхзвуковой лайнер

Сверхзвуковые пассажирские самолеты появятся в России между 2025 и 2030 годами. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на генерального директора Центрального аэрогидродинамического института имени Н. Е. Жуковского Кирилла Сыпало.

«Я думаю, что это 2025-2030-е годы. Демонстраторы появятся раньше - где-то в 2021 году, а в 2023 году, наверное, можно будет говорить о прототипе», - цитирует Сыпало агентство.

По его словам, сейчас подход к разработке и проектированию таких самолетов более системный, чем в то время, когда создавались британо-французский «Конкорд» и советский Ту-144.

Сыпало отметил, что данный подход в первую очередь предусматривает изучение экологических факторов воздействия и методов снижения воздействия этих летательных аппаратов на окружающую среду.