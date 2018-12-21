Замглавы Минобороны РФ рассказал, что построили военные на авиабазе Хмеймим за год

В текущем году российские военные на авиабазе Хмеймим в Сирии построили два хранилища для хранения боеприпасов, блочно-модульный комплекс для медицинского отряда, а также завершают строительство девяти ангаров для самолетов ВКС РФ. Об этом сообщил замминистра обороны РФ генерал армии Дмитрий Булгаков в ходе сбора руководящего состава органов военного управления МТО ВС РФ.

Так, по его словам, также завершается реконструкция ВПП аэродрома Хмеймим.

В базе материально-технического обеспечения же в Тартусе военными было построено три жилых объекта для личного состава ВМФ, спортзал и баня на 100 человек в сутки. Также была реконструирована столовая.

Также замминистра рассказал, сколько всего грузов было перевезено для обеспечения российской группировкив Сирии. Так, в этих целях было перевезено около 800 тысяч тонн ракет, боеприпасов, ГСМ, продовольствия и других снабженческих грузов.