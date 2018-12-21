В Минобороны РФ рассказали о применении стратегических ракетоносцев Ту-95МС и Ту-160 в Сирии

Экипажи стратегических самолетов Ту-160, Ту-95МС и Ту-22М3 выполнили боевые задачи в Сирии максимально точно и без потерь. Об этом сообщил командующий Дальней авиацией генерал-лейтенант Сергей Кобылаш в интервью газете «Красная звезда».

«В соответствии с решением верховного главнокомандующего Вооруженными силами РФ, для выполнения задач в Сирийской Арабской Республике привлекались стратегические самолеты Ту-160, Ту-95МС с применением высокоточного оружия большой дальности и модернизированные самолеты Ту-22М3 с применением авиационных бомб За весь период участия Дальней авиации в борьбе с терроризмом все задачи по поражению объектов противника были выполнены с высоким качеством и без потерь», - сказал он.

По словам командующего, экипажи выполняли задачи по уничтожению защищенных командных пунктов боевиков, складов оружия, топлива и боеприпасов. Для этого применялось высокоточное оружие на дальности в несколько тысяч километров и бомбометание с больших высот. Все цели были поражены.

Кобылаш также отметил, что все самолеты отработали без замечаний, даже при выполнении задач с оперативных аэродромов.

«Модернизация самолетов Дальней авиации с целью повышения точности навигации и боевого применения в условиях выполнения боевых задач в Сирии полностью оправдала себя и показала, что мы на правильном пути», - подчеркнул генерал.

Ранее министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу рассказал об использовании ракетоносцев Ту-160 и Ту-95МС в Сирии.