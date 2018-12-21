Модернизация стратегического ракетоносца Ту-160М2 продлит срок его эксплуатации до 45-50 лет

Командующий дальней авиацией ВКС РФ генерал-лейтенант Сергей Кобылаш в интервью газете «Красная звезда» рассказал о ходе модернизации стратегического ракетоносца Ту-160М2.

По его словам, конструкция самолета претерпит существенные изменения. Во-первых, в кабине экипажа будет установлена принципиально новая авионика. Также, самолет будет оснащен системой спутниковой навигации, бортовым комплексом обороны, а также комплексом РЭБ.

Это позволит самолету применять как существующие средства поражения, так и перспективные авиационные средства поражения увеличенного радиуса действия.

Ту-160М2 – модернизированный вариант бомбардировщика Ту-160. Самолет сможет нести новые ракеты Х-101 с радиусом действия около 4500 км, что позволит ему совершать их пуск, не заходя в зону противодействия ПВО противника.

Военный эксперт ранее рассказал, каким станет новый бомбардировщик Ту-160М2.

Также в западных СМИ уже оценили новый «Суперлебедь» Ту-160М2.

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