Армия получит два вертолета Ми-38Т в 2019 году

Министерство России получит два транспортно-десантных вертолета Ми-38Т в 2019 году. Об этом заявил заместитель министра обороны России Алексей Криворучко в ходе посещения Казанского вертолетного завода.

«У машины большое будущее. Вертолет получился с очень хорошими характеристиками. Мы уже законтрактовали два вертолета, ждем их, первый получим летом следующего года. И, безусловно, по завершении всех работ уже будем рассматривать серийную поставку в войска», - сказал Криворучко.

Первый полет машины, изготовленной в интересах Минобороны, состоялся в конце ноября 2018 года.

Разработка вертолета была начата в СССР в 1981 году. Впервые была представлена широкой публике на «Мосаэрошоу» в 1992 году. Из-за экономических трудностей продолжить проект не удалось. Позже произошла смена двигателя: турбовальный канадский двигатель PW127TS был заменен на российский ТВ7-117В. Военным машина была представлена в ходе выставки HeliRussia-2016.

Тогда же было объявлено о начале работ по созданию военной версии машины. Она поднялась в воздух в 2018 году.

Тогда руководитель программы Ми-38 Александр Ахромеев в интервью «Звезде» сообщил, что, по его мнению, военная версия машины не будет нести вооружения. Позже производитель двигателя сообщил, что в данный момент вырабатывается техническое задание на двигатель для этого вертолета.

Машина занимает нишу между вертолетом Ми-8 и Ми-26. Предназначена для перевозки грузов массой более пяти тонн. Способна перевозить до 5000 тонн в транспортной кабине и до шести тонн на внешней подвеске.