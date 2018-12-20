Минобороны РФ получит партию вертолетов Ми-8МТВ-5-1 досрочно

Партию десантно-транспортных вертолетов Ми-8МТВ-5-1 досрочно получит Министерство обороны РФ. Об этом сообщили в пресс-службе холдинга «Вертолеты России».

«До конца 2018 года Казанский вертолетный завод планирует досрочно передать Минобороны РФ еще одну партию вертолетов Ми-8МТВ-5-1», - говорится в сообщении.

В «Вертолетах России» уточнили, что в 2018 году было досрочно поставлено шесть вертолетов Ми-8МТВ-5-1, которые уже отправились к месту постоянной дислокации.

Вертолет Ми-8МТВ-5 может перевозить до 36 военнослужащих или до 12 раненых, а также различные грузы массой до четырех тонн как в грузовой кабине, так и на внешней подвеске. Кабина пилотов оснащена светотехническим оборудованием, адаптированным для использования очков ночного видения, что позволяет выполнять полеты в темное время суток на малых и предельно малых высотах, а также совершать взлеты и посадки на необозначенных площадках.