Началось производство первых образцов модернизированного Ту-160

Изготовление первых образцов модернизированного бомбардировщика Ту-160 новой постройки началось в России. Об этом сообщил заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко.

«Началось изготовление первых образцов. Безусловно, серийное производство будет в ближайшее время. Дождемся первого полета, выполнения опытно-конструкторских работ, дальше уже будет принято решение о серийных поставках», - заявил Криворучко в ходе посещения Казанского авиационного завода имени С. П. Горбунова.

Также Криворучко рассказал, когда в воздух поднимется первый бомбардировщик Ту-22М3М.

Ту-160 - сверхзвуковой стратегический бомбардировщик-ракетоносец с изменяющейся стреловидностью крыла. Предназначен для поражения ядерным и обычным оружием наиболее важных целей в удаленных военно-географических районах и глубоком тылу.