Российская армия получила первую партию новейших автоматов АК-12

Новейшие автоматы Ак-12 начали поступать в Вооруженные Силы России. Об этом сообщили в концерне «Калашников», который выпускает данное оружие.

«20 декабря концерн отгрузил первую партию АК-12 в количестве 2500 штук для Минобороны РФ. Это первый заказчик, получивший новейшие автоматы», - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что АК-12 постепенно заменит автомат АК-74М. Оружие было разработано в рамках программы «Ратник» как элемент перспективного комплекса оснащения бойцов Вооружённых сил России.

О поступлении на вооружение российской армии автомата АК-12 ранее заявил в эксклюзивном интервью программе «Служу России» заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко.