Нелетальный «Филин»: Росгвардия сможет «ослеплять» правонарушителей

Концерн «Росэлектроника» создал устройство для постановки визуально-оптических помех, которое может применяться сотрудниками Росгрвардии и других силовых структур в ходе спецопераций. Об этом говорится в сообщении госкорпорации «Ростех».

«Нелетальное оружие основано на хорошо зарекомендовавшей себя технологии, которая используется на надводных кораблях ВМФ. Создаваемое нами устройство может войти в арсенал сотрудников Росгвардии, а также других спецподразделений и силовых ведомств», - заявил индустриальный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Абрамов.

В сообщении говорится, что эффективная дальность изделия составляет 500-700 метров, а ширина сектора воздействия - 10-15 градусов.

Испытатели из числа добровольцев отмечали эффект от воздействия светового излучения как «плавающее пятно света перед глазами», а также жаловались на кратковременное головокружение и дезориентацию в пространстве.

Опытный образец нового вида нелетального оружия появится в 2019 году.