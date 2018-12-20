Ударный «Охотник» и беспилотная «Армата»: в МО РФ раскрыли планы на 2019 год

- Когда в войска будут поставлены автоматы АК-12 и АК-15?

- В этом году ожидается первая поставка новых автоматов, все взятые обязательства полностью выполняются. Министерством обороны было сформировано техническое требование, соответствующее современным тенденциям. Это и планки Пикатинни, улучшенные планки. Автомат может применять любые средства, в том числе оптические прицелы, тепловизоры. Безусловно, это уже другое оружие, другого уровня.

- Удалось ли полностью выполнить гособоронзаказ в 2018 году?

- Гособоронзказ выполнен более чем на 98%. Это соответствует уровню прошлого года. Безусловно, большинство систем сложные, и везде есть трудности, но, как видите, все они преодолеваются. Мы удовлетворены результатом этого года.

- Как Вы оцениваете работу ОСК в этом году?

- Те планы, которые были на этот год, конечно, выполнили, но я бы не советовал им расслабляться, потому что у них есть много нерешенных вопросов, которые в ближайшее время надо решать. В первую очередь это касается «Бореев», «Ясеней». Эти корабли нужно сдать в следующем году.

- Как Вы оцениваете испытания Су-57 в Сирии?

- Через Сирию прошло более 200 образцов. В основном это, конечно, новое оружие. Было выявлено более 700 нареканий и замечаний, которые почти полностью устранены. Это большой опыт и для Министерства обороны, и для промышленности. Что касается Су-57, самолет проходил там испытания. Программа была выполнена полностью, и мы удовлетворены результатом.

- Как продвигается укрепление стратегических ядерных сил?

- По ядерным силам у нас наилучшее выполнение гособоронзаказа. Есть совсем небольшие переносы, буквально на январь-февраль. Мы получили новый полк «Ярсов», несколько стратегических бомбардировщиков, ожидаем в следующем году головного «Борея». Также в следующем году ожидаем получения первого полка комплекса «Авангард».

- Как идут работы по созданию роботизированных комплексов?

- Роботизированные комплексы, наземные и летательные беспилотные аппараты были использованы нами в том числе в Сирии, где получили опыт. Сейчас мы начинаем новые работы. Так, мы запустили работы по беспилотной «Армате». Вообще, мы ожидаем поступление всех машин на платформе «Армата» в следующем году.

- То есть танкисты останутся без работы?

- Они точно будут с работой, но самое главное - это их безопасность. И сегодня все понимают, что за этим направлением будущее.

- Какие работы идут по тяжелым беспилотникам?

- В прессе появлялись сообщения о возможном закрытии программы «Альтиус». На самом деле у нас произошли изменения, сменился подрядчик, но в следующем году самолет будет поднят в воздух. Также идут работы по проекту «Иноходец». А весной мы ожидаем первые полеты БПЛА «Охотник».

- Как «Алмаз-Антею» удается совмещать выполнение гособоронзаказа на С-400 и одновременно поставки этих систем на экспорт?

- Гособоронзаказ выполняют порядка 2000 предприятий, это полтора миллиона работников, это сотни миллиардов налогов. Но надо понимать, что это еще и огромные доходы, более 15 миллиардов долларов в год от экспорта вооружений. Что касается С-400, то министром обороны поставлена задача промышленности сократить сроки производства. У предприятия открываются новые площадки, заводы. Так что, я думаю, задача по поставкам этой системы предприятием будет выполнена, а сроки производства - сокращены.

- Какие планы у Минобороны на 2019 год?

- Все наши планы определены и утверждены, мы четко понимаем все наши задачи. Первая из них - безусловное выполнение гособоронзаказа на 2019 год на уровне не хуже этого года. Приоритетами являются развитие новой техники, поставка в войска серийной техники. Что касается сил ядерного сдерживания, то, как я говорил, крайне важно для Военно-Морского Флота сдать подводную лодку «Борей». Также в следующем году ВМФ будет передана подлока «Ясень». Если говорить про авиацию, то в следующем году ожидается поступление более 300 образцов новой и модернизированной техники.