Обновленные танки Т-80БВМ смогут стрелять урановыми снарядами
Модернизация бронетехники позволила применять в ней снаряды с сердечником из обедненного урана.
Фото: МО РФ
Бронебойные боеприпасы с сердечником из обедненного урана смогут применять модернизированные танки Т-80БВМ. Информацию об этом опубликовало Министерство обороны России в справочнике «Армия России в сравнении».
В документе указано, что в модификации Т-80БВМ доработаны стабилизатор вооружения и механизм заряжания под оперенные подкалиберные снаряды 3БМ59 «Свинец-1» и 3БМ60 «Свинец-2».
Боеприпас «Свинец-1» оснащен твердосплавным сердечником из карбида вольфрама, «Свинец-2» также имеет сердечник из сплава на основе обедненного урана.