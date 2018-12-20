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В Минобороны впервые опубликовали кадры испытаний новейшего патрульного корабля «Василий Быков»

Алексей Савелов
05:00 20.12.2018
Торжественная церемония подъема Андреевского флага и приема корабля в состав Военно-Морского Флота состоится сегодня в Новороссийске.

В Минобороны впервые опубликовали кадры испытаний головного патрульного корабля проекта 22160 «Василий Быков», который будет сегодня принят в состав ВМФ РФ.

Торжественная церемония подъема Андреевского флага и приема корабля в состав Военно-Морского Флота состоится сегодня в Новороссийске. Помимо «Василия Быкова», в состав флота также войдет спасательное буксирное судно проекта 22870 «Капитан Гурьев».

Новейший патрульный корабль проекта 22160 «Василий Быков» построен  для ВМФ России на Зеленодольском судостроительном заводе имени М.Горького.

Корабли этого проекта предназначены для защиты и охраны морской экономической зоны, а в случае военных действий они призваны обеспечивать устойчивость сил и объектов флота в ходе обороны районов базирования. Они, также, призваны решать задачи эскортной и  антипиратской деятельности, а также выполнять поисково-спасательные функции. Автономность плавания таких кораблей этого проекта составляет 60 суток.

«Эти корабли идеально справятся с задачами антипиратского характера, а также существенно повысят эффективность действий группировок сил ВМФ в море», - сказал главнокомандующий ВМФ адмирал Владимир Королев.

Они способны развивать скорость 30 узлов, имеют водоизмещение около не более 1700 тонн, численность экипажа около 80 человек. Дальность плавания корабля 6000 морских миль.

Для эффективного выполнения задач по предназначению корабли, в качестве штатного вооружения имеют 57-мм артиллерийскую установку, зенитно-ракетный комплекс, пулеметы. На корабле предусмотрена возможность базирования вертолета Ка-27ПС. Корабль оснащен самыми современными комплексами радиотехнического и гидроакустического вооружения.

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