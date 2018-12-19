Центральной темой форума «Армия-2019» станет искусственный интеллект

Комплексы и системы, функционирующие с применением технологий искусственного интеллекта, станут одной из центральных тем Международного военно-технического форума «Армия-2019», сообщил заместитель министра обороны РФ генерал армии Павел Попов.

По словам Попова, на форуме искусственного интеллекта запланированы специализированные экспозиции программно-технических комплексов и систем, функционирующих с применением технологий искусственного интеллекта, развертывание экспозиции военного инновационного технополиса «Эра» и инновационных проектов вузов. Попов также отметил, что на аэродроме в Кубинке будет организована выставка современных и перспективных образцов летательных аппаратов.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что показатели военно-технического форума «Армия-2018» на 40% превысили результаты прошлогодней выставки. Свою продукцию представили 1200 предприятий, в деловых мероприятиях приняли участие 11 тысяч человек, включая ведущих ученых, конструкторов и экспертов.