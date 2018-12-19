Шойгу заявил о росте популярности МВТФ «Армия-2018»

Показатели военно-технического форума «Армия-2018» на 40 процентов превысили результаты прошлогодней выставки. Об итогах мероприятия сегодня рассказал министр обороны Сергей Шойгу. Он отметил, что свою продукцию представили 1200 предприятий, в том числе - почти сотня зарубежных. В деловых мероприятиях приняли участие 11 тысяч человек, включая ведущих ученых, конструкторов и экспертов.

«Число участников деловых встреч превысило 11 тысяч человек, из них около 2500 - специалисты высшей квалификации. На форум приехали представители 118 стран, 102 официальные военные делегации, в том числе 39 - высокого уровня. Общее количество посетителей составило более миллиона человек», - заявил Шойгу.

Сергея Шойгу также сообщил, что следующий форум «Армия» пройдет в июне 2019 года. И успехи последней выставки учтут при подготовке новой. Министр отметил, что форум играет важную роль в сближении общества и армии и повышении ее авторитета.

