Первые партии АК-12 поступят в войска до конца года

Новый автомат Калашникова АК-12 поступит на вооружение до конца текущего года. Об этом сообщил заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко.

«Министерством обороны были сформированы технические требования, отвечающие современным тенденциям. Это и планки Пикатинни, и улучшенная кучность, надежность, и, безусловно, оружие совсем другого уровня», - сказал Криворучко.

Ак-12 будет постепенно приходить на смену автоматам Ак-74. Полностью переработана система охлаждения, перезарядки, досылания патрона. Изменены ствольная коробка, газовая трубка, газоотводный узел. У Ак-12 появились планки Пикатинни для установки навесного оборудования. С Ак-12 можно использовать и магазины от его предшественника - Ак-74 на 30, 60 и 96 патронов. Однако конструкторы разработали и новый магазин с измененным подавателем для корректной работы затворной задержки. При этом автомат сохранил все достоинства знаменитых калашниковых.