В аэропорту Домодедово замечена армейская бронетехника

Презентация мирной модификации бронированной ремонтно-эвакуационной машины БРЭМ состоялась в московском аэропорту Домодедово.

Мощный тягач, созданный на шасси танка Т-72, будет использоваться в аэропорту для буксировки аварийных самолетов.

Боевая машина принята на вооружение в 1975 году, она предназначена для эвакуации застрявшей и поврежденной техники. Мощная броня позволяет ей работать под огнем противника.

Аэропорт Домодедово является первой и единственной в России воздушной гаванью, в которой эксплуатируется боевая техника.