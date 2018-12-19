В аэропорту Домодедово замечена армейская бронетехника
Бронированная ремонтно-эвакуационная машина будет использоваться для буксировки аварийных самолетов.
Фото: Игорь Маликов, facebook
Презентация мирной модификации бронированной ремонтно-эвакуационной машины БРЭМ состоялась в московском аэропорту Домодедово.
Мощный тягач, созданный на шасси танка Т-72, будет использоваться в аэропорту для буксировки аварийных самолетов.
Боевая машина принята на вооружение в 1975 году, она предназначена для эвакуации застрявшей и поврежденной техники. Мощная броня позволяет ей работать под огнем противника.
Аэропорт Домодедово является первой и единственной в России воздушной гаванью, в которой эксплуатируется боевая техника.