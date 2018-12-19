В Минобороны раскрыли сроки первого полета ударного БПЛА «Охотник»

Тяжелый российский беспилотник «Охотник» поднимется в воздух весной следующего года. Об этом в эксклюзивном интервью в программе «Служу России» сообщил заместитель министра обороны Российской Федерации Алексей Криворучко.

«В следующем году "Охотник" выйдет на испытания. Работа по этому проекту приоритетная, она идет на хорошем уровне. Весной мы ожидаем первый полет этого беспилотника. Это серьезная задача для нас», - сказал Криворучко.

Замминистра обороны также рассказал о том, что появившиеся в прессе сообщения о прекращении работ по ударному тяжелому беспилотнику «Альтиус» не соответствуют действительности.

«У нас действительно произошли изменения, эту работу выполняет другой подрядчик. В следующем году этот самолет будет поднят в воздух», - подчеркнул Криворучко.

Он также отметил, что в следующем году ожидается завершение работы по беспилотнику «Иноходец».

О том, что разведывательно-ударные беспилотники средней дальности начнут поступать в войска в 2019 году, 18 декабря сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу на расширенном заседании коллегии российского военного ведомства.

В распространенном ранее отчете Министерства обороны РФ за последние шесть лет говорится, что количество беспилотных летательных аппаратов в Вооруженных Силах РФ выросло с 91 в 2012 году до 2136 в 2018-м, а число сформированных подразделений возросло с трех до сорока.

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