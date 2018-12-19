В Минобороны опровергли прекращение работ по ударному беспилотнику «Альтиус»

Сообщения в СМИ о прекращении работ по ударному тяжелому беспилотнику «Альтиус» не соответствуют действительности. Об этом в эксклюзивном интервью в программе «Служу России» заявил заместитель министра обороны Российской Федерации Алексей Криворучко.

«У нас действительно произошли изменения, эту работу выполняет другой подрядчик. В следующем году этот самолет будет поднят в воздух», - подчеркнул Криворучко.

Он также рассказал, что весной следующего года в воздух поднимется тяжелый российский беспилотник «Охотник».

Смотрите новый выпуск программы «Служу России» в это воскресенье, 23 декабря, в 09:25.