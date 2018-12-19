Порядка 40 единиц вооружения и военной техники поступило во 2-ю армию ЦВО в этом году

Вторая армия Центрального военного округа в 2018 году получила порядка 40 единиц вооружения и военной техники. Об этом рассказал командующий 2-й армией ЦВО Герой России генерал-майор Рустам Мурадов.

«В 2018 году мы получили порядка 40 новых образцов военной техники, тем самым новые образцы новой техники составляют 67-70%. Поставили на вооружение новые образцы для ракетной бригады "Искандер-М", ЗРК "Бук-М2" и танки Т-72Б3», - сказал Мурадов.

Все выступающие на коллегии отмечали: уровень полевой, воздушной и морской выучки личного состава заметно вырос. Этому способствовали независимые проверки боеготовности и крупные маневры. Одни только учения «Восток-2018» - самые масштабные в истории современной России - дали колоссальный опыт.