Новейший АПК «Князь Владимир» выполнит стрельбу «Булавой» на госиспытаниях - СМИ

Головной атомный подводный крейсер «Князь Владимир» проекта «Борей-А» выполнит контрольную стрельбу баллистической ракетой «Булава» осенью 2019 года. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.

По его словам, подводный крейсер нанесет удар «Булавой» из акватории Баренцева моря по полигону Кура на Камчатке. При этом источник не уточнил, каким будет запуск - одиночным или залповым.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу на расширенном заседании коллегии военного ведомства заявил, что ВМФ России примет в свой состав головной атомный подводный крейсер «Князь Владимир» проекта «Борей-А» в 2019 году.

Также ранее кадры пуска «Булавы», дальность полета межконтинентальной баллистической ракеты зависит от оснащения и может достигать 11 тысяч километров, с подводного крейсера «Юрий Долгорукий» опубликовало Минобороны РФ.