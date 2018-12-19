Модульный подход назван приоритетным при создании российских атомных подлодок

Приоритетом для конструкторов подводного кораблестроения в России сегодня является модульный подход. Об этом рассказал в интервью «Российской газете» гендиректор конструкторского бюро «Малахит» - проектировщика АПЛ Владимир Дорофеев.

По его словам, унификация конструкций различных подводных лодок сегодня позволяет существенно облегчить их эксплуатацию.

«Модульность и унификация кораблей разного назначения по комплектующему оборудованию позволяет существенно облегчить их эксплуатацию - это связано с возможностью группового заказа запасных частей, инструментов и принадлежностей, а также со снижением стоимости всего жизненного цикла кораблей», - сказал Дорофеев.

Он также особо подчеркнул, что и перспективный корабль - АПЛ пятого поколения «Хаски» - не является исключением. При его разработке также будет применен этот подход.

Кроме того, в виде унифицированных модулей могут быть созданы не только отдельные системы, но и функционально выделенные помещения на подводных лодках, вплоть до целых частей корабля. Так, средняя часть подлодок может стать трансформируемой и заменяемой — под различные виды боевой нагрузки.