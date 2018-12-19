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Более 200 единиц вооружения и военной техники поступило в восьмую гвардейскую армию ЮВО в 2018 году

Алексей Савелов
01:35 19.12.2018
В части и подразделения армии поступили такие современные образцы вооружения, как танки Т-72Б3, Т-90А, и БТР-82А, БМП-3, а также противотанковые ракетные комплексы «Штурм-С».
Фото: Минобороны РФ

Восьмая гвардейская армия Южного военного округа в 2018 году получила более 200 единиц вооружения и военной техники. Об этом сообщил командующий армией генерал-лейтенант Сергей Кузовлев.

По его словам, среди них - около сотни современных танков Т-72Б3 и Т-90А, бронетранспортеры БТР-82А, боевые машины пехоты БМП-3, а также более 70 единиц ракетно-артиллерийского вооружения, включая самоходные гаубицы, реактивные системы залпового огня и противотанковые ракетные комплексы «Штурм-С».

Кузовлев также рассказал, что в 2018 году в армии проведено более 50 учений, а итоговой проверкой за год стали двусторонние маневры с двумя соединениями армии на полигонах Волгоградской и Ростовской областей.

«Штурм-С» – самоходный противотанковый ракетный комплекс. В состав комплекса входят: боевая машина, управляемая ракета «Штурм», средства технического обслуживания и учебно-тренировочные средства.

Танк Т-72Б3 является глубокой модификацией танка Т-72Б и отличается от предшественника улучшением большинства основных характеристик.

А бронетранспортер БТР-82А является глубокой модификацией легендарного бронетранспортера БТР-80. БТР оснащен более мощным двигателем в 300 лошадиных сил и способен преодолевать рвы  до двух и стенки до полуметра метров высотой. Способен перевозить до семи человек десанта. Экипаж - три человека.

 

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