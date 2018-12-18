Стало известно, когда ВМФ примет подводный крейсер «Князь Владимир»

ВМФ России примет в свой состав головной атомный подводный крейсер «Князь Владимир» проекта «Борей-А» в 2019 году. Об этом сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу на расширенном заседании коллегии военного ведомства.

«Принять в состав флота головной атомный подводный ракетный крейсер "Борей-А" "Князь Владимир", вооруженный баллистическими ракетами "Булава"», - сказал Шойгу, озвучивая планы Минобороны РФ на следующий год.

Шойгу подчеркнул, что в следующем году долю современных образцов в Военно-Морском Флоте необходимо довести до 64%.