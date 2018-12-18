Шойгу сообщил, когда ударные беспилотники поступят в войска

Ударные разведывательно-ударные беспилотники средней дальности начнут поступать в войска в 2019 году. Об этом сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу на расширенном заседании коллегии российского военного ведомства.

«Создание беспилотных разведывательно-ударных комплексов средней дальности. Со следующего года они начнут поступать на вооружение», - сказал Шойгу.

По словам министра, ежегодно в рамках выполнения государственного оборонного заказа войска получают более 300 летательных аппаратов малой дальности и ближнего действия.