Шойгу: ВКС получат первый комплекс «Витязь» в следующем году

Согласно озвученным Шойгу планам Воздушно-космические силы должны в следующем году получить зенитный ракетный комплекс «Витязь», ЗРК С-400 «Триумф» и зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь».

«Поставить в Воздушно-космические силы, морскую авиацию и войска ПВО ВМФ 143 новых и модернизированных летательных аппарата, два полковых комплекта зенитной ракетной системы С-400 "Триумф", один зенитный ракетный комплекс "Витязь" и семь дивизионных комплектов зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь", - сказал Шойгу, сообщая о планах ведомства на следующий год.

По его словам, доля современного вооружения, военной и специальной техники в ВВС будет доведена до 65%, а в Воздушно-космических силах - до 81,8%.

Ранее Шойгу сообщил, что в текущем году на вооружение ВКС поступило 126 летательных аппаратов.